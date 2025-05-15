Торівля України: Держстат оприлюднив дані з експорту-імпорту в І кварталі – LB.u

У I кварталі цього року експорт товарів з України сягнув $9,95 млрд, що становить 93,1% від показника аналогічного періоду 2024 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

імпорт-експорт у першому кварталі 2025 року

Імпорт за той же період зріс на 14,7% — до $18,47 млрд. Як наслідок, негативне сальдо зовнішньої торгівлі досягло $8,51 млрд, порівняно з $5,4 млрд у I кварталі 2024 року.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом знизився до 0,54 (проти 0,66 минулого року), що свідчить про подальше зростання дисбалансу у зовнішній торгівлі.

За березень 2025 року сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 8,6% у порівнянні з лютим, імпорту — на 6,9%. Водночас щомісячне негативне сальдо також зросло — з $2,99 млрд у лютому до $3,15 млрд у березні.

Загалом, за три місяці Україна здійснювала торговельні операції з партнерами зі 211 країн світу.