У застосунок “Дія” додали ще 5 військових облігацій

У “Дію” додали ще 5 військових облігацій – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.
Вони названі на честь тимчасово окупованих міст.
Купуючи облігації, ви:
- допоможете Силам оборони: дрони, провізія, логістика, виплати;
- підтримаєте економіку країни: зарплати освітянам, лікарям, пенсії;
- зробите інвестиції в державу, які принесуть вам дохід.
Купити їх можна на відповідній сторінці застосунку:
- Токмак, ставка 15%, дата виплати – 04.02.2026
- Соледар, ставка 16,75%, дата виплати – 24.06.2026
- Форос, ставка 16,75%, дата виплати – 03.11.2027
- Новий Світ, ставка від 16,4%, дата виплати – 14.04.2027
- Лівадія, ставка від 17,9%, дата виплати – 09.06.2027
“Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн – через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів. Інвестуйте з Дією вже сьогодні!” – йдеться у повідомленні.
Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.