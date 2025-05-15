У застосунок “Дія” додали ще 5 військових облігацій

Опубліковано


У “Дію” додали ще 5 військових облігацій – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Вони названі на честь тимчасово окупованих міст. 

Купуючи облігації, ви:

  • допоможете Силам оборони: дрони, провізія, логістика, виплати;
  • підтримаєте економіку країни: зарплати освітянам, лікарям, пенсії;
  • зробите інвестиції в державу, які принесуть вам дохід.

Купити їх можна на відповідній сторінці застосунку:

  • Токмак, ставка 15%, дата виплати – 04.02.2026
  • Соледар, ставка 16,75%, дата виплати – 24.06.2026
  • Форос, ставка 16,75%, дата виплати – 03.11.2027
  • Новий Світ, ставка від 16,4%, дата виплати – 14.04.2027
  • Лівадія, ставка від 17,9%, дата виплати – 09.06.2027

“Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн – через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів. Інвестуйте з Дією вже сьогодні!” – йдеться у повідомленні. 

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.



Пов'язані новини

НБУ припиняє розрахунок курсу гривні до російського рубля

Національний банк оновлює підходи до визначення переліку валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні. Як зазначає пресслужба НБУ, зміни почнуть діяти з 31 березня 2025 […]

Вантажоперевезення: уряд масштабує єЧергу – новини на LB.ua

Упродовж березня систему єЧерга для перетину кордону масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників.  Про це заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба. Він зазначив, що тривалий […]

Epicentr Ceramic Corporation представив плани глобальної експансії на виставці Cevisama

Epicentr Ceramic Corporation, що є частиною групи компаній “Епіцентр”, стала єдиним українським виробником керамічної плитки, який представив власний стенд на найбільшій міжнародній виставці галузі Cevisama 2025 (Валенсія, […]