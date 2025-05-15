Україна та Данія підписали меморандум про розширення співпраці в агрогалузі

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та Міністр з питань продовольства, сільського господарства та рибальства Данії Джейкоб Єнсен підписали Меморандум щодо розширення співпраці в агросекторі. Підписання відбулося в рамках візиту Віталія Коваля до Данії, передає урядовий портал.

Документ передбачає пріоритетні напрямки співробітництва, включаючи і євроінтеграційні процеси.

Також міністри обговорили спільні виклики і можливості для поглиблення партнерства між Україною та Данією. Зокрема, інвестиції в український аграрний сектор та допомогу у його відбудові після війни.

Ключові теми розмови:

Ефективність виробництва продукції в Данії в 15 разів вище ніж в Україні. Тому продовжуємо розвивати у нас глибинну переробку.

Агро в Данії – це також високотехнологічний бізнес із глибоким корінням у традиціях. Тут не бояться інновацій, але й не втрачають поваги до фермера.

Держава забезпечує стійке середовище для аграріїв – від пільгового кредитування до підтримки експорту та зеленої трансформації.

Рибальство та аквакультура – стратегічні напрями. Україна також має потенціал у цих секторах, особливо з урахуванням повоєнної відбудови.

«Для України сильне сільське господарство – це питання продовольчої безпеки та енергетичної стабільності. У Данії це чудово розуміють і підтримують нас. Переконаний, наша співпраця лише посилюватиметься», – наголосив Віталій Коваль.