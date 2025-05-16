Арештували активи терміналу Коломойського на Одещині – новини LB.ua

До Національного агентства із розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали активи морського агротерміналу підсанкційного бізнесмена на Одещині.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

“У кримінальному провадженні детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва виніс ухвалу про арешт морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів. Наразі активи передані в управління АРМА”, – повідомили у Бюро.

Йдеться про комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал на території Одеської області та інші активи.

“Компанія-власник майна пов`язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)”, – зазначили у БЕБ. “Економічна правда” пише, що йдеться про активи Ігоря Коломойського.

Раніше встановили, що службові особи декількох компаній у 2016 році провели незаконні операції щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. Серед причетних до схеми, окрім службовців, фігурують колишні акціонери одного з банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.

Надалі, у 2024 році, ці компанії продовжили злочинну діяльність, щоб вивести агротермінал із застави банку.

Наприклад, товариство, що було власником майна, штучно не виконувало зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виводу з-під застави.

“У зв’язку з цим, а також для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА, рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА. Триває досудове розслідування”, – зазначили у БЕБ.