Для ЗСУ куплять продуктів на 22,5 млрд грн у другому півріччі – новини LB.ua

Державний оператор тилу оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року. Очікувана вартість – понад 22,5 мільярди гривень.

Як повідомили у пресслужбі відомства, закупівлі оголошені на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.

У нових договорах передбачений посилений контроль якості, зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців.

Тепер продукція цих категорій не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії. Це дозволить зменшити кількість випадків постачання фальсифікату у військові частини.

Нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами.

У ДОТ кажуть, що ці зміни стали результатом системного аналізу результатів початку 2025 року, протягом якого відомство забезпечило стабільне виконання контрактів.