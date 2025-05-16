“Нова країна”: створення спільного інвестфонду зі США: що це означає для України

Підписання угоди про створення інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, яку в українському суспільству охрестили як угоду про надра, залишає багато питань. Щоб знайти відповідь на них, спільний проєкт LB.ua та EFI Group “Нова країна” присвятив цій темі окрему дискусійну панель «Партнерство заради миру. Що дає і чого не дає Україні угода зі США» за участі:

Юлії Свириденко , віцепрем’єрки-міністерки економіки України; Фото: Олександр Ратушняк віцепрем’єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко

Єгора Перелигіна , заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Фото: Олександр Ратушняк заступник міністра захисту довкілля природних ресурсів України Єгор Перелигін

Сергія Войцеховського , члена Ради директорів BGV Group Management; Фото: Олександр Ратушняк Сергій Войцеховський, член Ради директорів BGV Group Management;

Андрія Коболєва , колишнього очільника «Нафтогазу», засновника компанії «Еней», Фото: Олександр Ратушняк Андрій Коболєв, колишній очільник «Нафтогазу», засновник компанії «Еней»,

Ігоря Ліскі, голови наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group. Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, EFI Груп

Також до дискусії долучилися народні депутати, представники громадянського суспільства, бізнесмени, підприємці, профільні експерти.

Чинна угода зі США, підкреслює віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, в жодному разі не передбачає передачі надр, державних підприємств чи ліцензій. Йдеться виключно про створення інвестиційного фонду, наголошує вона.

Фото: Олександр Ратушняк віцепрем’єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко

“Фонд не буде сам ані видобувати, ані брати участі в отриманні ліцензій. Фонд не буде брати участі в угоді про розподіл продукції. Задача фонду – інвестиції. Це треба зрозуміти, тому що дуже багато запитань і маніпуляцій довкола цієї теми, мовляв, фонд піде проводити геологорозвідку і видобувати або збагачувати уран.

Він цього робити не буде. Він буде фінансувати проєкти, які є потенційно цікавими. І для того, щоб це розпочати, потрібні титанічні зусилля з обох боків”, – зауважила Свириденко.

Сполученим Штатам така угода потрібна, щоб забезпечити себе мінералами, яких немає на світовому відкритому ринку, пояснює заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Єгор Перелигін.

Фото: Олександр Ратушняк

“З переліку компонентів та мінералів, які увійшли в угоду, велика кількість не торгуються на біржі. Вони не мають публічного, офіційного індексного котування. Вони торгуються за принципом OTC – over-the-counter. Тобто це прямі торгівельні відносини між операторами ринку. Ви не побачите відкритий ринок на такій позиції, як цирконій, германій, галій, гафній, холмій, неодим. Це ринок, який формується між операторами на прямій основі.

І тому одна з головних задач була – диверсифікувати ці ризики для Сполучених Штатів. І дати їм можливість працювати в нашому полі, в нашій географії, на тих напрямках, які закриють їхні стратегічні потреби. Це повинен бути win-win для обох сторін”, – впевнений представник Міндовкілля.

Фото: Олександр Ратушняк Сергій Войцеховський, член Ради директорів BGV Group Management;

На сьогодні 97 % постачання графіту, який використовується для виробництва батарей для електромобілів, пояснює зацікавленість в угоді з Україною американської сторони член Ради директорів BGV Group Management Сергій Войцеховський, залежить від Китаю.

“Тобто у будь-якому електромобілі є мінімум 70 кілограмів сферинізованого графіту, які на 97% були вироблені в Китаї. Тому США, Європейський Союз, трошки збентежені цією історією. І це не питання економіки, тому що насправді економічна складова постачання цього товару із Китаю зараз дуже приваблива… – говорить Войцеховський. – Але якщо виробником залишатиметься лише одна країна, треба бути готовими до того, що колись електромобілем ми будемо користуватися по підписці – їхатимемо лише тоді, коли за нього заплатили. Бо всі хочуть продавати не продукт, а підписку, як Microsoft”.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, EFI Груп

Що дає створення фонду для України? Попри певні застороги, вважає бізнесмен Ігор Ліскі, укладена зі Сполученими Штатами угода – це перш за все про безпековий компонент, навіть якщо жодних гарантій безпеки у ній не закладено.

“В мене просте питання. Ця угода наближає Україну до перемоги чи ні? Точно кажу: наближає. Тому що якщо ми програємо цю війну, наші корисні багатства і копалини, що за Конституцією України належать народу, будуть видобувати вже зовсім інші хлопці з зовсім іншими марками, з зовсім іншої компанії російської. Тому головна історія – нам потрібна дуже оперативна реалізація цієї угоди”, – впевнений бізнесмен.

Фото: Олександр Ратушняк

“Ця угода – це наш квиток на співпрацю з компаніями і фондами, які мають гроші, технології і ринки збуту. Це вже дуже багато”, – каже колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Бо надра, які знаходяться 5 кілометрів під землею – це хороша концепція, але спробувати їх звідти дістати – зовсім нетривіальна історія, додає Коболєв, і наявність лише грошей питання не вирішує – потрібні технології.

Фото: Олександр Ратушняк Спікери та модераторка Соня Кошкіна під час дискусії

Як наповнюватиметься і працюватиме створений фонд, яку безпекову роль відіграватиме, як це змінить видобувну галузь України, що буде зі сплячими ліцензіями, як розподілятимуться прибутки – про це та інші відповіді на важливі питання читайте детальніше незабаром на LB.ua.

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк віцепрем’єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко

Фото: Олександр Ратушняк Юлія Савостіна, Made in Ukraine

Фото: Олександр Ратушняк Тетяна Ніколаєнко , Цензор

Фото: Олександр Ратушняк Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк

Фото: Олександр Ратушняк Анна Кебець, Відкриті діалоги про Human Capital

Фото: Олександр Ратушняк Директор НАБУ Семен Кривонос

Фото: Олександр Ратушняк Колишній народний депутат, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян

Фото: Олександр Ратушняк Артур Юрченко, керівник компанії «Тайкун»

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Харебін, Політичний консультант та медіаменеджер

Фото: Олександр Ратушняк Засновниця та керівник у Національній Асоціації Добувної Промисловості України Ксенія Оринчак

Фото: Олександр Ратушняк Мирослав Лаба, Спілка українських підприємців

Фото: Олександр Ратушняк Наталія Дмитренко, Керівниця служби аналітики та моніторингу ОПУ

Фото: Олександр Ратушняк Ольга Батова, EFI Group

Фото: Олександр Ратушняк директорка по Україні Institute for War & Peace Reporting (IWPR) Марина Безкоровайна

Фото: Олександр Ратушняк Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький

Фото: Олександр Ратушняк Директор INL Річард Сондерс

Фото: Олександр Ратушняк Олена Каленська

Фото: Олександр Ратушняк Незалежний невиконавчий директор, Голова та член Ради директорів українських та європейських компаній, радник з корпоративного управління Ірина Папуша

Фото: Олександр Ратушняк Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас

Фото: Олександр Ратушняк Микола Вікнянський, власник компанії Termopal, засновник Асоціації експортерів меблів України та випускник Presidents’ MBA kmbs

Фото: Олександр Ратушняк Виконавча директорка спілки Diia.City United Наталя Микольска

Фото: Олександр Ратушняк заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко

Фото: Олександр Ратушняк Христина Курганська – голова правління громадської організації «ДОЛАДУ»

Фото: Олександр Ратушняк Ніна Южаніна, ексголова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Фото: Олександр Ратушняк Екснардепка Тетяна Острікова

Фото: Олександр Ратушняк Перша заступниця Голови Нацбанку України Катерина Рожкова

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка»

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: керівниця служби аналітики та моніторингу ОПУ Наталія Дмитренко, фотограф Григорій Веприк і колишня заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді

Фото: Олександр Ратушняк Голова громадської ініціативи ‘Голка’ Іра Федорів і телепродюсерка Вікторія Бутенко

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна і Андрій Коболєв

Фото: Олександр Ратушняк очільник НАЗК Віктор Павлущик (в центрі) і колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв (праворуч)

Фото: Олександр Ратушняк Артур Юрченко, керівник компанії «Тайкун, і Віктор Прошкін, капелан ЗСУ, Growford Institute

Фото: Олександр Ратушняк Справа-наліво: професорка НА СБУ Орися Демська, власник компанії Termopal, засновник Асоціації експортерів меблів України Микола Вікнянський та власник «Карпатські мінеральні води» Сергій Устенко

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова та керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, меценат і власник компанії «Перша приватна броварня» Андрій Мацола та Ігор Ліски, EFI Груп

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: екснардепка Тетяна Острікова, нардеп Ярослав Железняк, радниця міністра соцполітики України Ірина Золотаревич

Фото: Олександр Ратушняк Віцепрем’єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко, власник компанії «Перша приватна броварня» Андрій Мацола і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: очільник НАЗК Віктор Павлущик , український військовий і журналіст Сергій Череватий і ректор Академії СБУ Андрій Черняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Професорка НА СБУ Орися Демська та власник компанії Termopal, засновник Асоціації експортерів меблів України Микола Вікнянський

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна та Ігор Ліскі

Фото: Олександр Ратушняк Спікери дискусії Ігор Ліскі, Юлія Свириденко, Сергій Войцеховський, Єгор Перелигін, Андрій Коболєв та модераторка Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Зліва-направо: виконавча директорка спілки Diia.City United Наталя Микольска, шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, автор видання Цензор Тетяна Ніколаєнко і нардепка Євгенія Кравчук

Фото: Олександр Ратушняк Cоня Кошкіна та Сергій Устенко

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Cоня Кошкіна, віцепрем’єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко та, Керівниця служби аналітики та моніторингу ОПУ Наталія Дмитренко