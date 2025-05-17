Moody’s позбавило США найвищого кредитного рейтингу ААА – новини LB.ua

Відоме рейтингове агентство Moody’s у п’ятницю погіршило рівень кредитної довіри до Сполучених Штатів Америки: замість найвищої оцінки ААА США тепер мають АА1.

Як пише Reuters, експерти відзначили відсутність ефективних кроків з боку кількох поспіль адміністрацій у Вашингтоні та Конгресу щодо припинення тренду щорічного високого фіскального дефіциту та зростання витрат на виплати за відсотками.

В агентстві не побачили жодних реальних зусиль з боку американської влади для ефективного скорочення витрат. Запровадження митних тарифів суттєво зашкодить розвитку економіки і призведе до того, що станом на 2035 рік борговий тиск складатиме вже 134% від валового внутрішнього продукту.

Фіскальна ситуація, яка раніше оцінювалася як “стабільна”, тепер має статус “негативна”. Це означає, що упродовж періоду 18-24 місяців агентство знову проведе оцінку кредитного рейтингу і може переглянути його в бік подальшого зниження.