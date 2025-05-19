Вкрав прилади нічного бачення на понад 4 млн: на Сумщині військового засудили на 10 років

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За матеріалами ДБР Лебединський районний суд Сумської області призначив 10 років ув’язнення військовослужбовцю, який привласнив обладнання, призначене для штурмової роти, на понад 4,5 млн гривень.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: “Офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року військовий отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі їх військовим вирішив майно продати”.

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Деталі: Повідомляється, що завдяки оперативним діям вдалося повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану) та задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків.

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