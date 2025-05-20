Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в Європу

Білгород-Дністровський морський торговельний порт (архівне фото)
Фото: facebook.com/slavskiy
Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташовано один з найбільших європейських портів.
Про це повідомив перший заступник директора підприємства Ігор Білик.
“Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати постачання транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу через територію Молдови і Румунії”, – написав він у фейсбуці.
За його словами новий маршрут став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки “Бендери – Бесарабяска – Етулія – Джурджулешт” в Республіці Молдова загальною довжиною 230 км, яка розпочалась в 2022 році і має завершитись в 2025 році.
Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції і розвитку. Вартість модернізації 108 млн євро.
“Завершення робіт дозволить зняти обмеження по масі і швидкості потягів (зросте до 90 км/ч) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню строків доставки вантажів, створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки”, – зазначив Білик.
Загальна довжина маршруту Білгород-Дністровський – Галац – 320 км, з них по території України – 182 км, Молдови – 129 км, Румунії – 9 км.
- Із квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймав вантажі на автомобілях і відправляв їх далі у вагонах. У травні підприємство почало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатишів і перевантаження металопродукції. Уся продукція була спрямована на експорт.
- У листопаді 2024 року Фонд держмайна продав МТП “Білгород-Дністровський” на майданчику Prozorro за 108 млн грн з ПДВ ТОВ “ТОП-ОФФЕР”, кінцевим бенефіціаром якого у відкритих джерелах було зазначено Євгена Богуславського. Це була 13-та спроба аукціону.