Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в Європу

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Білгород-Дністровський морський торговельний порт (архівне фото)

Фото: facebook.com/slavskiy

Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташовано один з найбільших європейських портів.

Про це повідомив перший заступник директора підприємства Ігор Білик. 

“Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати постачання транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу через територію Молдови і Румунії”, – написав він у фейсбуці.

За його словами новий маршрут став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки “Бендери – Бесарабяска – Етулія – Джурджулешт” в Республіці Молдова загальною довжиною 230 км, яка розпочалась в 2022 році і має завершитись в 2025 році. 

Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції і розвитку. Вартість модернізації 108 млн євро. 

“Завершення робіт дозволить зняти обмеження по масі і швидкості потягів (зросте до 90 км/ч) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню строків доставки вантажів, створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки”, – зазначив Білик.

Загальна довжина маршруту Білгород-Дністровський – Галац – 320 км, з них по території України – 182 км, Молдови – 129 км, Румунії – 9 км. 

  • Із  квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймав вантажі на автомобілях і відправляв їх далі у вагонах. У травні підприємство почало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатишів і перевантаження металопродукції. Уся продукція була спрямована на експорт.
  • У листопаді 2024 року Фонд держмайна продав МТП “Білгород-Дністровський” на майданчику Prozorro за 108 млн грн з ПДВ ТОВ “ТОП-ОФФЕР”, кінцевим бенефіціаром якого у відкритих джерелах було зазначено Євгена Богуславського. Це була 13-та спроба аукціону. 



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