Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в Європу

Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташовано один з найбільших європейських портів.

Про це повідомив перший заступник директора підприємства Ігор Білик.

“Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати постачання транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу через територію Молдови і Румунії”, – написав він у фейсбуці.

За його словами новий маршрут став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки “Бендери – Бесарабяска – Етулія – Джурджулешт” в Республіці Молдова загальною довжиною 230 км, яка розпочалась в 2022 році і має завершитись в 2025 році.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції і розвитку. Вартість модернізації 108 млн євро.

“Завершення робіт дозволить зняти обмеження по масі і швидкості потягів (зросте до 90 км/ч) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню строків доставки вантажів, створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки”, – зазначив Білик.

Загальна довжина маршруту Білгород-Дністровський – Галац – 320 км, з них по території України – 182 км, Молдови – 129 км, Румунії – 9 км.