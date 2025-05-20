Місія МВФ прибула до України для 8-го перегляду програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для 8-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) з Україною, відкритою восени 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України 8-го перегляду”, – заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тофано.

Як відомо, МВФ завершило 7-й перегляд програми EFF наприкінці березня цього року та виділила Україні 8-й транш $0,4 млрд.

На прохання України було переглянуто графік майбутніх траншів: 9-й в червні за результатами 8-го перегляду – з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня – з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня – з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 – з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 залишено без змін – відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.