Пенсії людей із ТОТ зберігатимуть у Пенсійному фонді – новини LB.ua

Пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганщини і Донеччини і і понад рік не знімали ці гроші, зберігатимуть на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Там кажуть, що через російську агресію частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території і вони продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

Проте Пенсійний фонд України давно, від одного до п’яти-семи років, не може зв’язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні кошти накопичуються в “Ощадбанку”, який мав би ці пенсії виплачувати.

Вже на 1 жовтня 2023 року в “Ощадбанку” було накопичено понад 10 мільярдів гривень. Це – пенсії, які були нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. З цими людьми не було жодного зв’язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком. Тому кошти частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.

Законом “Про Державний бюджет України на 2025 рік” встановили нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в “Ощадбанку”, а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Щоб це виконати, уряд підготував правила, які чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ “Ощадбанк” до Пенсійного фонду України. При цьому право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного “Ощадбанку” вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників.

Ця норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

Є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24.02.2022).

Отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення.

Не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” протягом шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Що далі?

Постанова Кабінету Міністрів, яка деталізує порядок, ще не ухвалена. Після її офіційного ухвалення та публікації вона набере чинності не раніше 1 липня.

За будь-яких умов, право на пенсію та повний обсяг нарахованих коштів зберігається за власником. Після ухвалення Постанови та затвердження порядку, можна буде звернутись до Пенсійного фонду (із заявою) для отримання своєї пенсії одноразово у повному обсязі на банківський рахунок.

Які зміни плануються?

АТ “Ощадбанк” перерахує невикористані пенсійні кошти ВПО до Пенсійного фонду України. Це стосуватиметься коштів на рахунках, де рух не здійснювався понад рік, або якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію, і у Пенсійного фонду відсутня інформація, чи жива ця людина.

У випадку, якщо людина, якій належали ці пенсійні кошти, померла, її невиплачену пенсію зможуть отримати її родичі (спадкоємці).

Гроші повернуть однією сумою на рахунок: у разі звернення особи до Пенсійного фонду України із заявою про виплату повернутої суми коштів, отримувачам повернуть одразу всю суму. Ці кошти перерахують на банківський рахунок.