В Україні запрацює Зелена платформа – цифровий каталог зеленого фінансування

Міністерство економіки України спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над створенням Зеленої платформи — цифрового каталогу доступних програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних та державних підприємств, територіальних громад.

Як зазначає урядовий портал, платформа допоможе знаходити актуальні можливості для впровадження енергоефективних рішень, ресурсозбереження та сталої модернізації.

Зелена Платформа буде доступна на сайті «Зроблено в Україні». Каталог міститиме:

перелік кредитних, грантових та інвестиційних програм

інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу чи громад

інформацію про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.

«Ми бачимо, що кількість зелених фінансових інструментів для бізнесу та громад зростає – як завдяки міжнародній підтримці, так і через запит з боку самих підприємців. Водночас ці можливості часто розпорошені по різних платформах, і бізнесу складно швидко знайти актуальну програму під свої потреби. Зелена платформа об’єднає пропозиції від держави, банків, донорів і інвестфондів у зручному форматі», – розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, вона працюватиме на сайті «Зроблено в Україні», доповнюючи інші державні програми з розвитку внутрішнього виробництва та сталих рішень. Це не просто каталог, а інструмент для розвитку – із прикладами впроваджених рішень, персоналізованим пошуком і постійною актуалізацією інформації

Пілотна версія сервісу буде представлена найближчим часом. Команда Офісу зеленого переходу відповідатиме за наповнення та оновлення каталогу, а також за технічну підтримку партнерських інституцій.

«У функціоналі ми передбачаємо зручну форму додавання нових програм. Запрошуємо фінансові інституції, донорські установи та інвестфонди подавати інформацію про свої ініціативи безпосередньо через платформу», – зазначив Андрій Кітура, керівник Офісу зеленого переходу, директор з розвитку DiXi Group.

До включення в каталог платформи прийматимуться всі програми, що відповідають принципам зеленого фінансування. Це дасть змогу розширити доступ до фінансових інструментів не лише для бізнесу, а й для муніципалітетів, які шукають рішення для сталого розвитку. Щоб подати програми на платформу, необхідно заповнити форму за посиланням.

Ініціатори підкреслюють: екологічна трансформація економіки України потребує не лише рішень з боку держави, а й широкої участі фінансового сектору та партнерської підтримки міжнародних донорів.

Офіс зеленого переходу є незалежним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економіки України, який допомагає впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України.

Офіс зеленого переходу здійснює свою діяльність за фінансової підтримки Агенції Великої Британії з міжнародного розвитку та імплементується ГО «ДІКСІ ГРУП».