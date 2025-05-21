Євросоюз запровадить податок проти китайських відправлень – новини LB.ua

У Європейському Союзі презентували план запровадження нового податку, який вплине на сферу китайських маркетплейсів.

Як пише BBC, йдеться про стягнення з дрібних посилок вартістю менше 150 євро, які у величезній кількості надходять споживачам просто на їхні домашні адреси. У ЄС стверджують, що вони створюють колосальне навантаження на поштові сервіси, але здебільшого не генерують жодних митних зборів.

Євросоюз хоче отримувати 2 євро за кожне відправлення, що має бути доставлене додому, і 50 центів за посилки, що забирають зі складів. Платити змусять не отримувача, а відправника.

Таким чином у Брюсселі вирішують ще одну проблему: через тарифи, запроваджені американською адміністрацією Дональда Трампа, китайські торговельні онлайн-майданчики почали буквально завалювати своїми товарами Європу – а це шкодить власному виробництву країн ЄС.