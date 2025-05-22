Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Бренд Sönger und Sӧhne, що пропонує високоякісні рішення для сну та відпочинку (матраци, подушки, ковдри тощо), отримав нагороду у категорії “Редизайн” премії Vertex Awards. Це єдиний глобальний конкурс, присвячений дизайну упаковки власних торгових марок. Номінанти премії оцінюються високоповажним журі експертів з усього світу і нагороджується за креативність, ринковість та інновації. Загалом у цьогорічній премії взяли участь понад 600 реалізованих проєктів від 79 провідних торговельних мереж з 53 країн світу.

“Ми перезапустили бренд Sönger und Söhne, щоб відповідати очікуванням сучасних споживачів. В рамках цього проєкту ми прагнули поєднати німецькі традиції якості з сучасними українськими цінностями, створивши стильні, екологічні та інноваційні товари для сну та відпочинку. В результаті ми змогли здійснити репозиціонування бренду відповідно до потреб сьогодення та суттєво розширити його аудиторію. А відзнака Vertex Awards 2025 стала ще одним підтвердженням успішності цього проєкту та його визнання як споживачем, так і експертами ринку”, – зазначила директорка зі стратегічного розвитку торгових марок і марок власного виробництва компанії “Епіцентр К” Ґерміна Дунін-Борковська.

В компанії також зазначили, що бренд Sönger und Söhne був запущений в мережі Епіцентр у 2010 році. За цей час він перетворився з альтернативи на лідера у категоріях матраців, подушок і ковдр, витіснивши до 50% імпортних товарів завдяки якості та інноваціям.

Водночас раніше його позиціонування здебільшого базувалося на безкомпромісно високій якості, завдяки використанню скандинавських та німецьких технологій виробництва. Які фактично створили сучасний вигляд цього асортименту для всієї Європи. Однак зараз українці дедалі охочіше обирають вітчизняну продукцію, яка відповідає європейським стандартам, що й стало поштовхом до оновлення позиціонування.

Тепер оновлений дизайн бренду підкреслює використання сучасних технологій і рішень, а також сертифікованих екологічних матеріалів українського виробництва, що підсилює локальну ідентичність. При цьому мінімалістичне й функціональне пакування стало візуальним вираженням переваг продукту, а зрозумілі описи та графічні акценти спростили вибір молодої аудиторії споживачів, яка цінує стиль і зручність.