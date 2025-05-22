У Прозорро зарік продали санкційного майна на 2 млрд грн – новини LB.ua

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За рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі держава отримала понад 2 млрд грн. 

Як повідомили у пресслужбі Мінекономіки, усі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Організатором торгів є Фонд держмайна України.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлія Свириденко, це є прикладом того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку. 

За цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі. Реалізовані лоти:

  • квартира та каменеобробне підприємство “Каштан” колаборанта Володимира Сальдо, 
  • квартира та агрокомпанія “Інвестагро” російського олігарха Михайла Шелкова,
  • завод з виробництва упаковки “ПентоПак” російсько-грецького олігарха Івана Саввіді,
  • газобетонний завод “Аерок” російського олігарха Андрія Молчанова. 

Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став “Аерок”. За нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн. А найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі. За неї змагалося 9 учасників. 

  • Конфіскований санкційний “Аерок” продали за майже 1,9 млрд гривень у грудні минулого року. 
  • А квартири керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова продали перед цим у травні.



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