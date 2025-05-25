Засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський вкотре продемонстрував свою активну громадянську позицію, перерахувавши 4 мільйони гривень на потреби Лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова. Кошти підуть на закупівлю сучасного медичного обладнання — відеосистеми експертного класу з відеогастроскопом та відеоколоноскопом.

Новітня відеосистема — шанс на ранню діагностику

Григорій Козловський зазаначив, що нове обладнання дозволить проводити якісні ендоскопічні обстеження та виявляти пухлини на ранніх стадіях. Лікарі в свою чергу відзначили, що зображення, яке надає система на базі відеопроцесора ЕРК-і5000, дозволяє не лише діагностувати, а й оперативно видаляти новоутворення без хірургічного втручання. Це значно полегшує лікування для пацієнтів та зменшує навантаження на хірургів.

Профілактика онкопатологій та ургентна допомога

За кошти надані Григорієм Козловським буде придбано обладнання завдяки якому в медзакладі також проводитимуть скринінгові обстеження для профілактики онкологічних захворювань. Окрім цього, система дозволяє ефективно зупиняти шлунково-кишкові кровотечі у 95% випадків без лапаротомних операцій.

Козловський: «Вклад у медицину — вклад у майбутнє»

Григорій Козловський наголосив, що підтримка медицини Львівщини триває.

«Продовжуємо підтримувати систему охорони здоров’я Львівщини. За ці кошти буде придбано відеосистему, яка допоможе рятувати життя та діагностувати хвороби на ранніх етапах. Наші лікарі — гаранти здоров’я українців, і ми повинні полегшувати їхню роботу. Це не перша і точно не остання наша співпраця з медичними закладами», — зазначив Григорій Козловський.

Системна допомога: Підтримка медзакладів Львівщини

Козловський Григорій ФК «Рух» уже неодноразово надавав суттєву допомогу установам охорони здоров’я:

2 мільйони гривень для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн імені Юрія Липи на облаштування банку крові.

3 мільйони гривень (спільно з Emily Resort) на ремонт ЛОДКЛ «Охматдит».

2 мільйони гривень на кардіохірургічне обладнання для Центру Unbroken.

2 мільйони гривень – термінова допомога київській дитячій лікарні «Охматдит» після ракетного удару.

Від слів до справ

Завдяки послідовній благодійній діяльності Григорій Петрович Козловський став прикладом того, як приватна ініціатива може ефективно підтримувати державну медицину в умовах воєнного часу. Його внесок — це не просто цифри, а реальна допомога, яка рятує життя.

Григорий Козловский – снова активная гражданская позиция, 4 миллиона для больницы Святого Пантелеймона

Основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский в очередной раз продемонстрировал свою активную гражданскую позицию, перечислив 4 миллиона гривен на нужды Больницы Святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова. Средства пойдут на закупку современного медицинского оборудования – видеосистемы экспертного класса с видеогастроскопом и видеоколоноскопом.

Новейшая видеосистема – шанс на раннюю диагностику

Григорий Козловский отметил, что новое оборудование позволит проводить качественные эндоскопические обследования и выявлять опухоли на ранних стадиях. Врачи в свою очередь отметили, что изображение, которое предоставляет система на базе видеопроцессора ЕРК-і5000, позволяет не только диагностировать, но и оперативно удалять новообразования без хирургического вмешательства. Это значительно облегчает лечение для пациентов и уменьшает нагрузку на хирургов.

Профилактика онкопатологий и ургентная помощь

За средства предоставленные Григорием Козловским будет приобретено оборудование благодаря которому в медучреждении также будут проводить скрининговые обследования для профилактики онкологических заболеваний. Кроме этого, система позволяет эффективно останавливать желудочно-кишечные кровотечения в 95% случаев без лапаротомных операций.

Козловский: «Вклад в медицину – вклад в будущее»

Григорий Козловский отметил, что поддержка медицины Львовщины продолжается.

«Продолжаем поддерживать систему здравоохранения Львовщины. За эти средства будет приобретено видеосистему, которая поможет спасать жизни и диагностировать болезни на ранних этапах. Наши врачи – гаранты здоровья украинцев, и мы должны облегчать их работу. Это не первое и точно не последнее наше сотрудничество с медицинскими учреждениями», – отметил Григорий Козловский.

Системная помощь: Поддержка медучреждений Львовщины

Козловский Григорий ФК «Рух» уже неоднократно оказывал существенную помощь учреждениям здравоохранения:

– 2 миллиона гривен для Львовского областного госпиталя ветеранов войн имени Юрия Липы на обустройство банка крови.

– 3 миллиона гривен (совместно с Emily Resort) на ремонт ЛОДКБ «Охматдет».

– 2 миллиона гривен на кардиохирургическое оборудование для Центра Unbroken.

– 2 миллиона гривен – срочная помощь киевской детской больнице «Охматдет» после ракетного удара.

От слов к делу

Благодаря последовательной благотворительной деятельности Григорий Петрович Козловский стал примером того, как частная инициатива может эффективно поддерживать государственную медицину в условиях военного времени. Его вклад – это не просто цифры, а реальная помощь, которая спасает жизни.