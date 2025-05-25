У СЗР заявляють про системне постачання Китаєм верстатів у РФ — новини LB.ua

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Китай продовжує систематично постачати в Росію компоненти військового призначення. Йдеться про поставки пороху, спецхімії, верстатів і обладнання на щонайменше 20 російських військових заводів.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, пише “Укрінформ”.

“Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах”, каже Іващенко.

За словами Іващенка, а словами Іващенка, у 2024 – 2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Крім того, на початок 2025 року, за даними СЗРУ, до 80% критичної електроніки для російських дронів має китайське походження. У низці випадків мова йде про поставки через треті країни, використання фірм-прокладок, підміни назв або фальсифікацію походження вантажів.

  • Китай став вирішальним чинником війни Росії в Україні через надання технологій подвійного призначення для підтримки оборонної промисловості Росії. У вересні 2024 року західні чиновники заявляли, що китайські компанії таємно постачали зброю в Росію.
  • У січні естонська розвідка повідомила, що Росія почала використовувати на фронті північнокорейські артилерійські системи, що вказує на все критичніше становище із власними артилерійськими системами та залежність РФ від імпортного озброєння.



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