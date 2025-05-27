Оновлять калатог продуктів харчування для ЗСУ – новини LB.ua

Державний оператор тилу презентував пропозиції щодо оновлення номенклатури каталогу продуктів харчування для Збройних Сил України. Оновлений каталог пропонують запровадити наступного року.

Про це повідомили у Міноборони та ДОТ.

Як зазначили у пресслужбі ДОТ, мета ініціативи – оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність, але водночас запобігаючи розмиванню загальної вартості комплекту харчування.

У зв’язку з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, пропонують вилучити з каталогу позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням. Йдеться, зокрема, про окремі м’ясні, молочні, овочеві та фруктові позиції. Наприклад, планують замінити малину на лохину, охолоджену свинину та деякі рибні позиції – частково на заморожені тощо.

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, через більш тривалий термін споживання, військові, при наявності альтернативи, переважно обирають не охолоджені, а заморожені м’ясні та рибні позиції. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко прибувають вже неналежної якості. А рибний асортимент планують додатково розширити саме українських виробників, зокрема додати калібровані рибні стейки, чищену та патрану заморожену рибу локальних виробництв.

Інші позиції, що пропонують вилучити, мають у каталозі схожі за характеристиками аналоги, тож ці зміни не позначаться на загальній різноманітності асортименту.

Крім того, є запит на додавання до каталогу нових позицій, які наразі не передбачені, але користуються попитом серед особового складу. Серед них – зефір, халва, кекс, заморожений стейк товстолоба, бутильована вода у тарі до 6 літрів тощо.

“Цьогоріч каталог містить 360 артикулів, частина з яких фактично не використовується. Це створює ризики цінових маніпуляцій і ускладнює формування економічно обґрунтованої вартості комплекту в цілому. Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни – логічне продовження цієї роботи. Плануємо скоригувати кількість позицій до приблизно 340”, – повідомила Галина Літош.

Окремо аналізують описи до товарів: вони повинні відповідати чинним державним стандартам, але також відображати реальну товарну пропозицію на ринку.

Як розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, оновлення каталогу є логічним продовженням системної роботи ДОТ із впровадження ефективної, прозорої та економічно обґрунтованої моделі закупівель для війська. І лише за минулий рік завдяки таким підходам вдалося зекономити на продовольчому забезпеченні приблизно 6 млрд грн з передбачених на це понад 29 млрд грн.

Оновлений каталог планують запровадити з 2026 року. Завершити погодження та затвердження змін передбачається до вересня цього року.

Далі – робота з ринком, аналіз пропозицій та остаточне формування складу оновленого каталогу.