Скільки отримав бюджет України від продажу ОВДП 27 травня. Дані Мінфіну – LB.ua

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27 травня від продажу гривневих військових облігацій державна скарбниця отримала 17,1 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Так, від ОВДП із терміном погашення 1,3 року під 16,35% отримали 5,2 млрд грн. За облігації терміном 1,9 року під 17,1% виручили 205 млн грн, за трирічні під 17,8% – 1,6 млрд грн, а за чотирирічні під 14,56% – 10,1 млрд грн.

облігації

«Інвестиції в військові облігації – це підтримка нашої армії та фінансової стабільності України. Кожна гривня допомагає забезпечити ЗСУ зброєю, технікою, харчуванням та медикаментами», – наголосив Мінфін.



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