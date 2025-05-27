Торгівля України і ЄС: зміни введуть із 6 червня – новини на LB.ua

Європейська комісія ухвалила перехідні заходи, які нададуть українським експортерам доступ до тарифних квот у межах зони вільної торгівлі з ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), передає «Європейська правда».

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі повідомив, що правила набудуть чинності 6 червня і тимчасово замінять “торговельний безвіз” для українського експорту. Експортери знову використовуватимуть тарифні квоти, передбачені поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Комісія працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) з метою забезпечення довгострокової передбачуваності та стабільності для європейських та українських операторів, у тому числі в перспективі вступу України до ЄС», — пояснив Уйварі.

Перехідні заходи діятимуть до завершення переговорів щодо оновлення ПВЗВТ. Вони оформлені у вигляді імплементаційного акту, який держави-члени ЄС затвердили 22 травня.

Згідно з цим актом, обсяги тарифних квот на 2025 рік становитимуть 7/12 річного обсягу, оскільки новий режим діятиме лише з червня. Речник також уточнив, що частина квот тимчасово розподілятиметься за спрощеною процедурою — за принципом «перший прийшов — перший обслужений».

Це дозволить українським експортерам скористатися торговельними преференціями з першого дня після припинення дії автономних торговельних заходів, додав Уйварі.

Він пояснив, що тимчасово скасовується вимога ліцензування для окремих видів продук