Україні виділяють додаткові 50 млн євро на житло для ВПО – новини LB.ua

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали Рамкову Угоду про позику обсягом 50 млн євро на пільгове кредитування житла для ВПО.

Як повідомив “Урядовий портал“, йдеться про проєкт “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”.

За рахунок виділених коштів українці, що втратили своє житло на окупованих територіях, зможуть отримати пільгове довготермінове кредитування для придбання нового житла на підконтрольних Україні територіях. Очікується, що вже у 2025 році більш ніж 1100 родин отримають змогу скористатися цим механізмом.

Угоду підписали онлайн. Підписантом від України виступив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, а від банку – керуючий Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

За словами Олексія Кулеби, кредитування передбачає фіксовану ставку 3%, термін до 30 років, а подати заявку можна через портал “Дія”.

Як зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, завдяки підтримці Банку розвитку Ради Європи у 2024 році понад 2700 родин внутрішньо переміщених осіб змогли отримати житло.

У 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ 100 млн євро через проєкт HOME, який передбачав надання компенсації у вигляді житлових сертифікатів за знищене житло у результаті бойових дій. Банк вже схвалив понад 500 млн євро кредитів на підтримку соціального відновлення.