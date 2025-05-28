Ермак пообещал Зеленскому скрутить «в бараний рог» Белецкого и Буданова

Сотрудники Офиса президента в неофициальной обстановке рассказывают, что Андрей Ермак убеждает Владимира Зеленского срочно избавиться от наиболее популярных военных. По его версии, они составляют главную проблему в случае проведения выборов к которым уже активно готовятся сотрудники украинского Президента. По мнению Ермака самую большую проблему представляют генералы Андрей Белецкий и Кирилл Буданов. Об этом пишет политический експерт Семен Сметанин.

Андрей Борисович убеждает Зеленского, что главную опасность представляет абсолютная “неподконтрольность” обоих командиров. Свидетели утверждают, что на последнем совещании в ОП Ермак настолько разошелся, что пообещал лично “скрутить Буданова и Белецкого в бараний рог”.

Однако проблема состоит в том, что на сегодня невозможно просто уволить популярных генералов не вызвав при этом ненужный общественный резонанс. Потому главным инструментом должен выступить некий “компромат”, который в ближайшее время собираются слить в СМИ и на его основе открыть ряд уголовных дел.

Поскольку реальных фактов нарушений найти не удалось, дела откровенно фабрикуют. Расчет делается на то, что после выборов эти дела можно тихо закрыть. А вот пятно на репутации упомянутых военных останется навсегда. По принципу “ложки нашлись, а осадок остался”.

Известно, что в Офисе даже определили возможного приемника Кирилла Буданова. Им должен стать Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. В последнее время его активно раскручивают в подконтрольных Офису СМИ.

Единственная помеха для кадровой ротации – позиция иностранных партнеров. Они блокируют любые решения по Буданову. Более того, сохранение за ним должности выставляется как одно из условий предоставления помощи.

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