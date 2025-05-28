Мінгромад: вартість будівництва Миколаївського водогону знизили на 25%

Міністерство розвитку громад та територій заявило, що після проведення експертизи вартість будівництва Миколаївського водогону знизили на 25% – з 8,7 млрд грн до 6,2 млрд грн.

Як повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, нині водогін побудований на 70%. Фактичне будівництво водогону розпочали в січні цього року. За його прогнозом, водогін запрацює у серпні.

Також міністр повідомив, що в проєкт додали важливі елементи. Зокрема, нову станцію забору води, захисні споруди та укриття для працівників.

Крім того, передбачено подачу додаткових 50 тисяч метрів кубічних води на добу для фермерів на потреби системи зрошення.

В проєкт також включили частотні перетворювачі, резервні генератори на кожну насосну станцію, систему оптоволокна, резервні лінії енергоживлення.

Задіяно 273 одиниці спецтехніки та 550 робітників. Очікують, що об’єкт забезпечить стабільним водопостачанням понад 500 тисяч людей, мешканців Миколаєва, які живуть без очищеної води з травня 2022 року.

Потужність водогону: на забезпечення населення – 120 тис. метрів кубічних на добу, для фермерів – 50 тис. метрів кубічних на добу для потреб системи зрошення. Об’єкт має бути готовий вже влітку: в липні очікується пусконалагодження, а в серпні – початок роботи.