На Одещині провели масштабне зариблення вод Дунаю осетровими

Одещина зробила важливий крок у відновленні популяції осетрових риб завдяки масштабному зарибленню вод Дунаю в рамках регіональної програми розвитку рибного господарства на 2024–2030 роки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

У річку випустили понад 30 тисяч мальків осетрових, зокрема:

18 000 молодих стерляді (Acipenser ruthenus) вагою до 3 грамів

13 900 молодих осетрів руських (Acipenser gueldenstaedtii) вагою до 5 грамів

з них 1 900 осетрів випущено за підтримки WWF-Україна.

Зазначається, що цей масштабний захід не лише сприятиме відновленню популяції осетрових у Дунаї, а й відкриває перспективи для організації офіційного промислу в майбутньому. Ініціатива має велике значення для збереження природного багатства регіону та зміцнення екосистеми річки.