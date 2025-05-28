Податкова оприлюднила результати перевірок торгівлі тютюновими виробами – LB.ua

Державна податкова служба за січень–квітень 2025 року провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За результатами перевірок нарахували штрафів на 116,2 млн грн. Це на 87,7% більше, ніж за аналогічний період торік. Також ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 20 млн грн.

Серед показових випадків — перевірка магазинів на Житомирщині, що належать одному з ФОП. Податківці зафіксували численні факти продажу тютюнових виробів без застосування РРО/ПРРО. Підприємець оштрафований на понад 600 тис. грн.

Ще один випадок виявили на Хмельниччині. ДПС разом із правоохоронцями викрили осіб, які незаконно виготовляли й продавали цигарки. Порушникам загрожує штраф майже 900 тис. грн.