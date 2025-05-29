Партнерами земельного магната Задираки є скандальна родина юристів Дармограй, — ЗМІ

Колишній заступник голови правління Державної продовольчої зернової корпорації України Андрій Задирака, якого звинувачують у шахрайстві і зловживанні повноваженнями, і який нині переховується від українського правосуддя в Європі, керує своєю бізнес-імперією через довірених осіб. Зокрема, це його тесть Іван Логвиненко, родина юристів Дармограй та колишній менеджер власника іншого крупного агробізнесу — групи “Провагроінвест” Павла Бабіча — Олександр Кураков. Про це пишуть видання Коротко.Про та Українські Новини.

Задирака відомий рейдерськими схемами захоплення землі. Найгучніша справа, яка нині змушує Задираку переховуватися від правосуддя в Європі, стосується схеми із виведення із власності громади понад 1,3 тис. га в Малинському районі Житомирської області. Загальна вартість наділів оцінювалась Житомирською обласною прокуратурою в 600 млн грн. Суть справи полягає в тому, що колишній колгосп передав свої землі до колективного сільгосппідприємства, яке передало частину наділів громаді. А саме КСП ліквідували.

Як встановило слідство, через 13 років після останніх активних подій довкола підприємства Задирака вирішив “відновити” кооператив і заволодіти його землями, які були передані сільській раді. Для цього винайняли колишнього керівника кооперативу, організували фіктивні загальні збори і скасували ліквідацію. Через певний час, замовивши технічні роботи з оформлення ділянок, Задирака та партнери переписали їх на свою ТОВ «Морозівський – земля». За схему екс-чиновнику оголосили підозри за статтями про організацію шахрайства в особливо великих розмірах (до 12 років з конфіскацією майна) та пособництва зловживанню службовими особами своїм становищем (стосується незаконних рішень, винесених на вимогу чи прохання організаторів схеми нотаріусами). Повідомлення про підозру було здійснено ще в березні 2023 року. Зараз він переховується в Греції.

Проте схеми Задираки продовжують працювати, адже переоформлення землі в такий же спосіб зафіксовані в інших районах регіону. Наприклад, у одній зі справ фігурує партнер Задираки в компанії “Полісся” Антон Куценко (незаконне заволодіння понад 1000 га землі в Ємільчинській громаді Житомирщини). Олександр Шептій, партнер по СВК “Морозівський”, є фігурантом справи про відчудження земель КСП ім. Чкалова (2700 га), ще одна компанія Задираки “Агропаладіум-Плюс” незаконно заключала договори оренди і обробляла земельні ділянки окремих громадян. Належна ж Задираці та партнерам компанія “Полісся” фігурує в справі про “відродження з небуття” колгоспу з 90-х, зміну власників та незаконне заволодіння 117 га колишнього КСП у Сущанській громаді Олевського району Житомирської області – справа перебуває в судах. Аналогічні схеми з перереєстрацією старих колгоспів та зменшенням кількості учасників із сотень до 1-2 лояльних осіб партнери Задираки провернули в підприємствах “Дуга”, “Долина”, ім. Пархоменка, “Авангард”, “Березники”, “Зоря”, “Новий шлях”, сукупно заволодівши близько 2000 га земель місцевих громад.

Видання відзначає, що крім очевидних, існують також опосередковані звʼязки бізнес-імперії Андрія Задираки, на які варто звертати увагу правоохоронним органам. “Частиною активів втіклого екс-чиновника управляють його тесть Іван Логвиненко (бенефіціар ТОВ “Агро Інвест Лугини”, “Острозька зернова компанія”, “Лугинська зернова компанія”), а також родина юристів Дармограй: Тетяна Дармограй керує земельним банком, її чоловік, колишній суддя Ємільчинського райсуду Іван Дармограй забезпечує “правову підтримку”, у тому числі, в місцевих судових органах, а їхня дочка Дарина Матвієнко (Дармограй) представляє інтереси компаній в земельних спорах в судах. До їхнього кола входять також найкраща подруга Тетяни – державний реєстратор Ірина Демʼянчук та її дочка Ольга Омелянчук. Крім того, в таких активах як “Каширська зернова компанія”, “БСК Агро” та “Поліська аграрна група”, які фактично контролює Задирака, його інтереси фактично представляє Олександр Кураков, колишній менеджер власника іншого крупного агробізнесу — групи “Провагроінвест” Павла Бабіча”, — йдеться в статті.

За даними від джерел видання на аграрному ринку, у дні, коли суд має слухати кримінальну справу щодо Задираки, його компанії уже вибудовують нові схеми із виведення з державної та комунальної власності іще приблизно 1,5-2 тис. га в Житомирській та Рівненській областях.