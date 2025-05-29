Підсанкційні танкери РФ помітили з нафтою в Індії — новини LB.ua

Танкери, що перебувають під санкціями США, перевозять російську нафту до Індії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відомо, що минулого тижня на нафтопереробний завод в Індії доставили близько 1 млн барелів нафти сорту Sokol з Далекого Сходу РФ. Половина цього обсягу була завантажена після двох перевантажень з судна на судно, і, як свідчать дані Kpler і Vortexa Ltd, в одному з яких брав участь корабель, який потрапив під санкції США.

Інші судна, що також перебувають під санкціями США, повинні доставити нафту сорту Sokol наступного місяця, повідомляє Kpler.

Наприкінці березня танкер Viktor Titov, проти якого в січні Мінфін США запровадив санкції, завантажив близько 500 тисяч барелів нафти Sokol з Росії, згодом здійснив перевантаження на судно Night Glory, яке вирушило до вод Малайзії, де знов перевантажив нафту на судно Cordelia Moon, яке наприкінці травня розвантажилося на нафтопереробному заводі в Джамнагарі на заході Індії.

Вказується, що і Night Glory, і Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не під санкціями США.

Як свідчать дані Kpler Інші танкери, які потрапили під санкції США, також брали участь у торгівлі російською нафтою, в тому числі Captain Kostichev і Victor Konetsky. Captain Kostichev завантажив 699 тисяч барелів нафти Sokol у РФ наприкінці квітня, а потім перевантажив на танкер Monte 1, який, як очікується, розвантажиться в Джамнагарі на початку червня.

В середині травня Victor Konetsky здійснив перевантаження на судно Night Glory в Находкінській бухті. При цьому кораблі можуть змінити свої пункти призначення.

Як пише видання, Індія стала основним ринком для російської нафти після запровадження західних санкцій проти РФ. Прогнозують, що імпорт має досягти рекордних 2,196 мільйона барелів на день у травні, оскільки нові танкери приєдналися до торгівлі після хвилі санкцій США, оголошених у січні.