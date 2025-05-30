ДБСТ і прийомним сім’ям спростили отримання субсидій – новини LB.ua

Уряд спростив отримання субсидій дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) та прийомним сім’ям.

Як повідомили у Мінсоцполітики, завдяки прийнятій постанові створили умови, аби більше прийомних сімей і ДБСТ могли скористатись субсидіями.

Зокрема, купівля, наявність житла чи іноземної валюти, або наявність заборгованості за ЖКП більше не буде перешкодою для призначення житлової субсидії для таких родин.

З урахуванням реалій воєнного часу, необхідності житлових рішень для великих релокованих родин, а також, зважаючи, що дитина-сирота, прийнята в родину, має бути забезпечена всім необхідним, відтепер для призначення субсидій не братимуться до уваги наступні обмеження:

загальна сума придбання земельної ділянки, квартири (будинку), будівельних матеріалів, транспортних засобів, побутової та комп’ютерної техніки, продуктів харчування, дитячого одягу або взуття, спортивного інвентаря, іграшок, засобів гігієни, книжок та канцелярського приладдя для забезпечення потреб дітей (що підтверджується документами);

наявність у власності дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або дитини, яка залишилася без батьківського піклування, або особи з їх числа, яка влаштована в прийомну сім’ю чи ДБСТ, житлового приміщення або коштів на депозитному рахунку

купівля безготівкової та/або готівкової іноземної валюти для забезпечення потреб дітей, (що підтверджується документами);

наявність простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, а також заборгованість, яку сформував власник житла, ДО початку його оренди такою родиною.

Також передбачається, що якщо заборгованість за житлово-комунальні послуги виникла у господаря приміщення до того, як житло орендувала родина-ВПО, це більше не буде перешкодою для отримання житлової субсидії.

Крім того, вирішено питання дорослих прийомних дітей, які, завершивши навчання, ще проживають разом з батьками-вихователями і офіційно не працевлаштувались. Відтепер їх майновий стан більше не братиметься до уваги при розрахунку субсидії, але і субсидія на них не нараховуватиметься.

Серед змін також – можливість включити до складу домогосподарства за однією адресою два і більше дитячих будинків сімейного типу. Це вирішує питання, коли у великому приміщені з нерозведеними особовими рахунками, але з різним побутом розміщено кілька будинків сімейного типу.

У міністерстві кажуть, що хоча такі приклади є поодинокими в країні, необхідно захистити кожну родину, особливо, коли в умовах війни житлове питання для релокованих сімей є найболючишим.