Кабмін схвалив рішення про залучення $3 млрд від Японії в межах ЕRA

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Уряд ухвалив рішення про залучення фінансування від Японії в межах механізму ERA, спрямованого на підтримку ключових секторів економіки та соціальної сфери. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків”, – зазначив він.

Денис Шмигаль також додав, що уряд та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Очікується, що після затвердження рішення Виконавчою радою Фонду Україна отримає новий транш обсягом близько 500 млн доларів.

Прем’єр-міністр підкреслив, що, попри труднощі, спричинені війною, Україна продовжує утримувати макрофінансову стабільність навіть у складних умовах.



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