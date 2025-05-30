Міноборони змінило одноразової грошової допомоги – новини LB.ua

В Україні змінили порядок надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам та членам їхніх сімей.

Як пише Міноборони, відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України.

Згідно з оновленим документом, у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або пов’язаних з проходженням військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть.

Раніше відлік вівся від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. Аналогічні норми поширюються на військовозобов’язаних та резервістів.

Постанова також врегулювала ситуації з невпізнаними особами. Якщо військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста спочатку не було ідентифіковано, а згодом встановлено його особу, то днем виникнення права на допомогу стає дата внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

Для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

Окрім того, постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану.

Зазначається, що Міноборони та інші державні органи за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки отримали можливість самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час виконання службових обов’язків у період воєнного стану.

Нововведення покликані зробити систему виплат зрозумілішою та справедливішою, а також адаптувати її до реалій воєнного часу.