Яка ситуація із газом та енергетикою України: Шмигаль озвучив цифри – LB.ua

Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Про це на засіданні уряді 30 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, буде оперативно розв’язувати проблемні питання, здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими», – пояснив Шмигаль.

Глава уряду також розповів про ситуцацію в енергетиці.

Щодо газу, то обсяги блакитного палива, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.

Щодо енергопотужностей, то уже ввели в експлуатацію 130 МВт когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році хочуть підключити понад 900 МВт.

«Також маємо понад 1,1 млрд євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури», – додав Шмигаль.