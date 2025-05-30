Затвердили ціну Вінницяпобутхіму – новини LB.ua

Кабінет Міністрів України затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства “Вінницяпобутхім”. Стартова ціна – 301 406 452 грн.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі “Прозорро.Продажі”. Актив входить до переліку об’єктів великої приватизації.

Відповідно до затверджених умов, новий власник має:

зберегти основні види діяльності підприємства;

впродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

погасити прострочену кредиторську заборгованість, за винятком боргів перед підсанкційними особами;

не допускати передачу активів компанії або самих акцій особам, пов’язаним з державою-агресором;

гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців;

дотримуватись вимог екологічного законодавства.

Згідно з законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні зарахують до державного бюджету та спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.