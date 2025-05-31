Трамп анонсував подвоєння тарифу на імпорт сталі до 50% – новини LB.ua

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На мітингу у Піттсбургу, штат Пенсильванія, президент США Дональд Трамп оголосив, що митна ставка на імпорт сталі зросте з 25% до 50%.

Як пише BBC, республіканець переконаний, що такий крок сприятиме розвитку американського виробництва і зменшить залежність від Китаю. Кожному робітникові сталеварної галузі, чимало з яких були присутні на заході, глава держави пообіцяв “заслужений бонус у 5 тисяч доларів”.

Трамп впевнений, що зможе залучити 14 мільярдів доларів інвестицій в американську металургію завдяки угоді про співпрацю між US Steel та японською Nippon Steel. 



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