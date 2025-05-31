У Резерв+ будуть дані про інвалідність – новини LB.ua

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В оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.  Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше. 

У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.  

“Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

  • Нещодавно Міністерство оборони України у соцмережах повідомило, що необхідно оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії під номером 1.6.1 через безпеку.



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