У Резерв+ будуть дані про інвалідність – новини LB.ua

В оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше.

У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

“Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.