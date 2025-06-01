На Харківщині через російські обстріли постраждали троє людей — новини LB.ua

Опубліковано


Уранці 1 червня російські окупанти атакували три населені пункти Куп’янського району Харківщини. Унаслідок обстрілів поранень зазнали три жінки, пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Уранці 1 червня російський FPV-дрон вдарив біля приватного житлового будинку у м. Купʼянськ. Дві жінки віком 49 та 75 років зазнали гострого шоку.

Також близько 1:00 ударні БпЛА атакували селище Великий Бурлук. Там пошкоджено адміністративні будівлі.

Орієнтовно у той самий час безпілотники вдарили по навчальному закладу у м. Лозова, внаслідок чого спалахнула пожежа. У сусідніх багатоквартирних будинках вибито вікна. 45-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Попередньо встановлено, що для ударів російська армія використала БпЛА “Герань-2”.

  • Уночі 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками три райони Харківської області. Унаслідок влучань загинула жінка, виникли руйнування житлових будинків, адмінбудівель та господарчих споруд.



Пов'язані новини

Betking: Вигідне казино з бонусами та великим вибором ігор

Betking — це сучасне онлайн-казино, яке активно завойовує популярність серед гравців в Україні завдяки своїй високій якості послуг, великій кількості ігор та вигідним бонусам. Казино […]

Шмигаль окреслив “червоні лінії” у переговорах про корисні копалини—новини LB.ua

Під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас та комісарки з питань розширення Марти Кос прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у переговорах з […]

Андрій Мацола, Перша приватна броварня – про бізнес під час війни

“За час повномасштабного вторгнення рівень тиску зі сторони силових блоків втратив будь-які рамки” Фото: Макс Требухов Андрій Мацола Як, на вашу думку, змінилися стосунки влади […]