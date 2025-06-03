Рада підтримала за основу кримінальну відповідальність за порушення санкцій

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Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали за основу 254-ма голосами.

Основні положення:

  • Криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових.
  • Встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення.
  • Покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2–10 років.
  • Запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень.
  • Обов’язкове додаткове покарання –заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді – конфіскація майна.

Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення – не лише підсанкційні, але й треті особи.



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