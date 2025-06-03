Шанько став новим головою Херсонської МВА – новини LB.ua

Сьогодні, 3 червня, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.
Про це йдеться в розпорядженні №76/2025-pп, опублікованому на сайті Офісу президента.
“Призначити ШАНЬКА Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – зазначено у документі.
Розпорядження президент підписав 3 червня.
Доповнення. У своєму телеграм-каналі Ярослав Шанько написав, що відсьогодні приступає до виконання обовʼязків начальника Херсонської міської військової адміністрації і невдовзі розповість про свої перші кроки на посаді.
“Пріоритет — захист людей і підтримка наших відважних військових”, – зазначив посадовець.
- У квітні цього року Зеленський своїм розпорядженням №44/2025-рп звільнив начальника Херсонської МВА.
Хто такий Ярослав Шанько
- За даними видання МОСТ, Шанько народився у 1990 році в Херсоні.
- У 2011 році закінчив Херсонський юридичний інститут ХНУВС і з 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП.
- У 2019 році очолив відділ ювенальної превенції поліції Херсонщини.
- У 2020 році призначений на посаду заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області.
- З 2021 по 2023 займав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України.
- 23 травня 2023 року обійняв посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.