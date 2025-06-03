Українські мільйони – іспанські квартири: як чиновник з підозрою накупив елітного майна

Уявіть: захід сонця над Середземним морем, келих вина на терасі новобудови в іспанській провінції Аліканте. На горизонті – вілли Майкла Дугласа, Кетрін Зета-Джонс і… родини київського чиновника Романа Лісневського.

Понад 45 мільйонів – така вартість майна, оформлено на родину директора комунального підприємство (КП) “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд” Романа Лісневського.

Важливо: саме ця КПшка, де вже багато років працює Лісневський, і була головною відповідальною за будівництво Подільського мосту у Києві. Скандального мосту, який зводили понад 30 років і який поглинув десятки мільярдів із бюджету.

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Нещодавно Лісневський отримав підозру у привласненні бюджетних коштів під час будівництва мосту.

Тобто однією рукою чиновники отримують підозри у розкраданні мільйонів, іншою – оформляють на дружин майно за кордоном.

Лісневський і кримінальні справи

Роман Лісневський очолив КП у жовтні 2022 року, але працював у ньому ще з 2011-го – спершу як заступник директора, потім як виконувач обов’язків керівника. Саме під час його перебування в керівництві було укладено контракт із ТОВ “Еко-Буд-Трейд” – компанією з орбіти Комарницького, яка не мала ні досвіду, ні техніки, але мала змови на тендерах.

У квітні 2025 року Лісневському оголосили підозру у причетності до розкрадання 153 мільйонів гривень, призначених на будівництво мосту.

Фігурант обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Йдеться про завищення вартості оренди техніки для ​​будівництва Подільського мосту на суму 104 млн грн, завищення на 24 млн грн витрат на оренду техніки, розтрату понад 35 млн грн на будівництві.

Елітні ЖК у Києві та апартаменти в Іспанії

Поки слідство перевіряє, куди поділися бюджетні кошти, ми виявили, що члени родини Лісневського за останні роки суттєво покращили своє матеріальне становище.

На дружину посадовця оформлено:

2 квартири в Іспанії (провінція Аліканте) – сучасний житловий комплекс, басейн, вид на море. Орієнтовна вартість – 13,5 млн грн.

3 квартири в Києві – у ЖК “Новопечерські Липки”, “Нова Англія” та “Паркленд”. Приблизна вартість – 11 млн грн.

3 екскаватори – 1,9 млн грн

2 автівки Toyota RAV4 Hybrid та Hyundai Palisade – понад 4 млн грн.

І, за класикою, на тещі:

квартира в Києві у ЖК “Новопечерські Липки” – ринкова вартість 10 млн грн

2 паркомісця у ЖК “Новопечерські Липки” – 2 млн грн

2 квартири у Вінниці ЖК “Лісопарковий” – 3,5 млн грн

земельна ділянка у Вінницькі області – 1,7 млн грн

2 напівпричепи та 2 тягачі – понад 1 млн грн

Усе це купили за минулі п’ять років.

24 мільйони – “подарунок” від тещі

Схоже, офіційно походження коштів родина намагалася пояснити подарунком від тещі. Згідно декларації, теща Лісневського подарувала своїй доньці 24 млн грн і паралельно накупила майна ще на 18 млн грн.

Подарунок у 2022 році і на 24 млн грн – рівно та сума, необхідна на “покриття” придбання всього майна і пояснення доходів на нього.

Цікаво, в той же час закриваються декларації, посадовці не декларують доходи, але дуже часто дуже активно набувають майно.

Ця історія – про схему, у якій посадовці підписували акти, бізнесмени ділили підряди, а родини оформлювали квартири в центрі столиці й на узбережжі Іспанії. Проєкт, який мав вирішити транспортні проблеми Києва, перетворився на багаторічне джерело збагачення.

Мартина Богуславець

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