ЗМІ розповіли про російські інтереси Миколи Лагуна – бізнес в Криму, звʼязки з оточенням Путіна та військовими розвідниками

Колишній власник збанкрутілого 10 років тому “Дельта Банку” Микола Лагун десятиліттями викачував з фінустанови кошти на оффшорні рахунки в інтересах соратника Володимира Путіна, голови Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, з яким він мав бізнес і на кошти якого, ймовірно, розбудовував фінустанову. Крім цього, він також контролює низку інших активів, які становлять інтерес для росії. Про це йдеться в публікації видання KP.UA та видання Українські Новини.

Видання наводить докази глибоких звʼязків Лагуна з росіянами: у 1988-1991 роках він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному двічі Червонопрапорному училищі на факультеті розвідки, одночасно з ним навчались нинішні російські воєнначальники, які внесені до списків воєнних злочинців. Наприклад, учасник захоплення Криму, командир 45-ї окремої бригади спецпризначення Вадим Паньков, активний учасник подій на Донбасі 2014 року, полковник спецназу ГРУ ГШ ВСРФ, герой Росії Валерій Скороходов та інші.

В середині 2000-х, коли в Україні зʼявився “Дельта банк”, його назвали ймовірно за аналогією з російською Delta Private Equity, це компанія Кіріла Дмітрієва. Інша компанія – Icon Private Equity фактично володіла ⅔ фінустанови. Видання нагадує, що з 2011 року Дмітрієв уже не просто приватний інвестор з російським паспортом. Він очолює найбільший державний інвестфонд Росії – Російський фонд прямих інвестицій. Також він член ради директорів компаній «Сколково», «Транснефть», «Ростелеком», РЖД і Газпромбанку, член наглядової ради алмазодобувної компанії «Алроса». Його дружина Наталія Попова є близькою подругою дочки Владіміра Путіна – Катерини Тихонової, а з її колишнім чоловіком Кірілом Шамаловим Дмітрієв обговорює особисті і бізнесові справи.

Журналісти нагадують, що ще однією спільною інвестицією Дмітрієва і Лагуна стало скандальне котеджне містечко “Олімпік-Парк” на Житомиській трасі за 20 км від Києва. На ділянці в 290 га мали побудувати понад 1 тис. котеджів площею від 150 до 350 кв м. Компанії обох сторін – ТОВ “Девелопеська компанія “Європа” Лагуна та ТОВ “Траверз-Буд” Дмітрієвих зареєстрували в одному офісі. Тільки від продажу земельних ділянок, за попередніми оцінками, партнери виручили щонайменше $23 млн. Проте через фінансову кризу і недосконале планування проект зупинили в 2009 році, а кошти інвесторів розчинилися. Порушено кримінальну справу, а на майно накладено арешти”, – йдеться в статті. Коли Дмітрієва призначили головою РФПІ, сторони знайшли “підставного” власника на частку росіянина. Ним несподівано став скандальний депутат від Партії регіонів Владислав Лукʼянов, який публічно заявив, що готовий інвестувати в розвиток містечка.

Крім очевидних ділових звʼязків з оточенням Путіна, екс-банкір продовжує володіти низкою активів в Криму. Це, зокрема, готельний, будівельний бізнес, обʼєкти туристичної інфраструктури, а також агрокомпанії. Наприклад, ТОВ «Севастопольский» є одним із найбільших підприємств АПК в Криму (в обробітку компанії перебуває: 520 000 кв м теплиць та виробничих площ, 500 гектарів поливних земель та більше 1500 гектарів землі). З жовтня 2022 відсутність громадянства РФ у власників бізнесу є підставою для експропріації їхнього майна окупаційною владою. Коли у 2022-2023 «госсовет Крима» формував список активів, які належать переважно українським громадянам і підлягають “націоналізації” окупаційною владою, під експропріацію потрапили майно багатьох українських олігархів, але це не торкнулось активів Миколи Лагуна.

“Тож постає питання: а чи немає у Миколи Лагуна російського паспорта?”, – пише видання. Попри давнє проживання у Відні, адвокати Лагуна беруть участь у численних судових спорах на території окупованого півострова впродовж 2021 – 2022 років. “А це означає, що Лагун, по-перше, сам визнає російські закони, по-друге, якимось чином допущений до судових процесів за цими законами. Що фактично неможливо без наявності російського громадянства”, – додають автори.

Бывший владелец обанкротившегося 10 лет назад “Дельта Банка” Николай Лагун десятилетиями выкачивал из финучреждения средства на офшорные счета в интересах соратника Владимира Путина, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, с которым он имел бизнес и на средства которого, вероятно, строил финучреждение. Кроме этого, он также контролирует ряд других активов, которые представляют интерес для России. Об этом говорится в публикации издания KP.UA.

Издание приводит доказательства глубоких связей Лагуна с россиянами: в 1988-1991 годах он учился в Киевском высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище на факультете разведки, одновременно с ним учились нынешние российские военачальники, которые внесены в списки военных преступников. Например, участник захвата Крыма, командир 45-й отдельной бригады спецназначения Вадим Паньков, активный участник событий на Донбассе 2014 года, полковник спецназа ГРУ ГШ ВСРФ, герой России Валерий Скороходов и другие.

В середине 2000-х, когда в Украине появился “Дельта банк”, его назвали вероятно по аналогии с российской Delta Private Equity, это компания Кирилла Дмитриева. Другая компания – Icon Private Equity фактически владела ⅔ финучреждения. Издание напоминает, что с 2011 года Дмитриев уже не просто частный инвестор с российским паспортом. Он возглавляет крупнейший государственный инвестфонд России — Российский фонд прямых инвестиций. Также он член совета директоров компаний “Сколково”, “Транснефть”, “Ростелеком”, РЖД и Газпромбанка, член наблюдательного совета алмазодобывающей компании “Алроса”. Его жена Наталья Попова является близкой подругой дочери Владимира Путина — Екатерины Тихоновой, а с ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым Дмитриев обсуждает личные и бизнес дела.

Журналисты напоминают, что еще одной совместной инвестицией Дмитриева и Лагуна стал скандальный коттеджный городок “Олимпик-Парк” на Житомирской трассе в 20 км от Киева. На участке в 290 га должны были построить более 1 тыс. коттеджей площадью от 150 до 350 кв м. Компании обеих сторон — ООО “Девелоперская компания „Европа“ Лагуна и ООО „Траверз-Буд“ Дмитриевых зарегистрировали в одном офисе. Только от продажи земельных участков, по предварительным оценкам, партнеры выручили не менее $23 млн. Однако из-за финансового кризиса и несовершенного планирования проект остановили в 2009 году, а средства инвесторов растворились. Возбуждено уголовное дело, а на имущество наложены аресты”, — говорится в статье. Когда Дмитриева назначили главой РФПИ, стороны нашли “подставного” владельца на долю россиянина. Им неожиданно стал скандальный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, который публично заявил, что готов инвестировать в развитие городка.

Помимо очевидных деловых связей с окружением Путина, экс-банкир продолжает владеть рядом активов в Крыму. Это, в частности, гостиничный, строительный бизнес, объекты туристической инфраструктуры, а также агрокомпании. Например, ООО “Севастопольский” является одним из крупнейших предприятий АПК в Крыму (в обработке компании находится: 520 000 кв м теплиц и производственных площадей, 500 гектаров поливных земель и более 1500 гектаров земли). С октября 2022 отсутствие гражданства РФ у владельцев бизнеса является основанием для экспроприации их имущества оккупационными властями. Когда в 2022-2023 “госсовет Крыма” формировал список активов, принадлежащих преимущественно украинским гражданам и подлежащих “национализации” оккупационными властями, под экспроприацию попали имущество многих украинских олигархов, но это не коснулось активов Николая Лагуна.

“Поэтому возникает вопрос: а нет ли у Николая Лагуна российского паспорта?”, — пишет издание. Несмотря на давнее проживание в Вене, адвокаты Лагуна участвуют в многочисленных судебных спорах на территории оккупированного полуострова в течение 2021 — 2022 годов. “А это означает, что Лагун, во-первых, сам признает российские законы, во-вторых, каким-то образом допущен к судебным процессам по этим законам. Что фактически невозможно без наличия российского гражданства”, — добавляют авторы.