Індустріальні парки: Шмигаль розповів про відкриття на Хмельниччині – LB.ua

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4 червня зареєстрували ще один індустріальний парк – на Хмельниччині.

Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у планах – налагодити переробку агропродукції та створити не менш ніж 350 робочих місць.

«Маємо вже близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Держава надає фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури в цих локаціях. Минулого року перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн», – зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що наразі в індустріальних парках будуються або збудовані 25 заводів, зведено понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості, доступно близько 200 МВт електричної потужності.

  • Минулого місяця Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру. Це сталося через відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення парку у Реєстр. У цих парках не проводили господарську діяльність.



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