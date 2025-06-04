Індустріальні парки: Шмигаль розповів про відкриття на Хмельниччині – LB.ua

4 червня зареєстрували ще один індустріальний парк – на Хмельниччині.

Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у планах – налагодити переробку агропродукції та створити не менш ніж 350 робочих місць.

«Маємо вже близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Держава надає фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури в цих локаціях. Минулого року перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн», – зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що наразі в індустріальних парках будуються або збудовані 25 заводів, зведено понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості, доступно близько 200 МВт електричної потужності.