Свириденко обговорила з МВФ напрацювання стратегії відновлення економіки України

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віцепрем’єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко

Фото: Олександр Ратушняк

Україна розраховує на підтримку Міжнародного валютного фонду у формуванні комплексної стратегії економічного відновлення, яка забезпечить сталий ріст ВВП, повернення робочої сили та активізацію приватного інвестування.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки України Юлії Свириденко з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером у Вашингтоні 4 червня 2025 року.

Під час зустрічі представники МВФ запевнили, що незалежно від того, як розвиватиметься ситуація з припиненням вогню, МВФ готовий підтримувати Україну і надалі.

«Ми вдячні МВФ за підтримку, яка допомогла Україні пройти через найважчі етапи війни, зберегти макрофінансову стабільність і почати відновлення. Ми хочемо зосередитись на довгострокових завданнях — зростанні ВВП, залученні інвестицій і поверненні мільйонів українців, які сьогодні перебувають за межами економічно активного сектора», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд розраховує на пришвидшення приватизаційних процесів і досліджує, що необхідно змінити для спрощення процедур як великої, так і малої приватизації.



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