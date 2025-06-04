Укренерго і Укргазвидобування отримають допомогу від держави – LB.ua

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За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку частину гранту в 200 млн доларів виділять для Укренерго.

Про це на засіданні уряду 4 червня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це відшкодування коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій.

Крім того, за підтримки партнерів хочуть активізувати вітчизняний газовидобуток. 

«Зокрема, компанія «Укргазвидобування» отримає 36,4 млн євро кредиту від ЄБРР. Це кошти на закупівлю нових мобільних бурових установок», – додав глава ряду.



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