Україна отримає 1,3 млрд євро для ОПК у 2025 році – новини LB.ua

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Рустем Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Фото: Міноборони

Упродовж 2025 року Україна отримає 1,3 млрд євро за “данською моделлю”. 

Як повідомили у міністерстві оборони, про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”) у Брюсселі говорили глава українського оборонного відомства Рустем Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У результаті домовилися про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Кошти найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

Загалом оборонна підтримка України за “данською моделлю” масштабуватиметься до 1.3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

Міністр оборони додав, що наразі готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах “Рамштайну” та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.

  • Вчора Умєров розповів про результати “Рамштайну”: у 2025 році безпекова допомога Україні перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.



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