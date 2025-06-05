Україна та JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів

Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти погашатимуть за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів рф. Ресурс спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України.

“Вдячні японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує Росію платити. Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів. Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України”, – написав Шмигаль.