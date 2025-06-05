Україна та США планують запустити спільний фонд по мінералах до кінця року

Перша віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко в середу у Вашингтоні заявила, що Україна та Сполучені Штати обговорили, як запустити мінеральний фонд до кінця року, передає Reuters.

Угоду про розробку мінеральних ресурсів України, яку активно просував президент США Дональд Трамп, підписала Свириденко у Вашингтоні в квітні після тижнів складних переговорів, які зробили умови більш сприятливими для Києва. Після цього український парламент ратифікував угоду.

У середу, 4 червня, Свириденко провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером мінерального фонду. «Ми обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як запустити цей фонд протягом цього року», – сказала вона журналістам.

«Ми плануємо провести перше засідання правління цього фонду в липні. Ми обговоримо, яким буде початковий капітал для початку роботи цього фонду. Насправді ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію цього фонду на наступні кілька років».