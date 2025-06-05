Виділили додаткові гроші на компенсації за українську техніку – новини LB.ua

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 15% вартості вітчизняної промислової техніки та обладнання. 

Як повідомили у Мінекономіки, це рішення прийняли на засіданні уряду 4 червня

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, є великий інтерес до програми — як з боку виробників, так і покупців. Від початку року перелік техніки, на яку поширюється компенсація, вже тричі розширювався. 

“Виробники відчули переваги, тому пропонують більше продукції, а попит зростає. Сьогоднішнє рішення допоможе наростити виробництво української техніки, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Для покупців це можливість оновити техніку з меншими витратами”, – сказав чиновник. 

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української енергетичної, будівельної, колісної та спеціальної техніки стартувала в кінці вересня 2024 року. Вона є частиною державної політики “Зроблено в Україні” і має на меті підвищення попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економіки.

У рамках програми покупці отримують компенсацію 15% від вартості техніки (без ПДВ), придбаної у виробників із затвердженого переліку.

Наразі в переліку вже понад 560 найменувань від 26 заводів-виробників.

В 2025 році на фінансування програми передбачалось 93,3 млн грн. В грудні 2024 року – квітні 2025 року за покупцям нараховано понад 39,6 млн грн компенсації, з яких вже перераховано майже  30,2 млн грн.

Щоб долучитися виробникам, необхідно:

  • Подати заявку в електронному вигляді до Мінекономіки.
  • Надати дані про локалізацію, калькуляцію собівартості, технологічні операції та частку оплати праці у собівартості.
  • Після перевірки товари включать до публічного переліку, який надходитиме в банки для підтримки програми.

Для покупців:

  • оплатити техніку та обладнання через будь-який уповноважений банк, що бере участь у програмі;
  • подати до уповноваженого банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.



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