Зеленський підписав закон про автоцивілку для ветеранів – новини LB.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4369-IX, у якому йдеться про застосування знижки 50% на поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну.

Про це пише пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що знижка діятиме з 1 січня 2025 року: на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт

керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку

авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету, а порядок цих виплат визначить Кабмін.

У пояснювальній запусці закону йдеться, що фактично страховий поліс для цих категорій буде коштувати 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету. Також до 30 червня діятиме перехідний період, протягом якого наявність внутрішнього договору страхування для зазначених категорій осіб не є обов’язковою.

А у випадках відсутності договору ОСЦПВ для зазначених категорій, шкода, завдана ними до 30 червня 2025 , підлягає компенсації за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).