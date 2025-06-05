Зеленський підписав закон про автоцивілку для ветеранів – новини LB.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4369-IX, у якому йдеться про застосування знижки 50% на поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну.
Про це пише пресслужба Верховної Ради.
Зазначається, що знижка діятиме з 1 січня 2025 року: на час воєнного стану та ще рік після його завершення.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:
- авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт
- керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку
- авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів).
Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету, а порядок цих виплат визначить Кабмін.
У пояснювальній запусці закону йдеться, що фактично страховий поліс для цих категорій буде коштувати 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину – держава з бюджету. Також до 30 червня діятиме перехідний період, протягом якого наявність внутрішнього договору страхування для зазначених категорій осіб не є обов’язковою.
А у випадках відсутності договору ОСЦПВ для зазначених категорій, шкода, завдана ними до 30 червня 2025 , підлягає компенсації за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).