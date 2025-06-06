НБУ повідомив, що у травні міжнародні резерви України зменшилися на 4,6%

Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 44 535,5 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 4,6%, повідомляє НБУ.

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 962,4 млн дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у травні становив 2 961, 1 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 млн дол. США. З цієї суми:

1 129,5 млн дол. США – від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

227,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,1 млн дол. США, з яких:

184,4 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

67,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

28,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 55,8 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця: