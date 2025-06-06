НБУ повідомив, що у травні міжнародні резерви України зменшилися на 4,6%

Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 44 535,5 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 4,6%, повідомляє НБУ.
Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 962,4 млн дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ у травні становив 2 961, 1 млн дол. США.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 млн дол. США. З цієї суми:
- 1 129,5 млн дол. США – від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 227,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,1 млн дол. США, з яких:
- 184,4 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 67,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
- 30,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- 28,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн дол. США.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 55,8 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.