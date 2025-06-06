Роумінг з ЄС: Україну можуть приєднати до зони з 2026 року – LB.ua

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Європейська комісія має намір запропонувати приєднання України до зони “роумінг як вдома” з 2026 року, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, Комісія поінформувала міністрів про стан процесу інтеграції України та Молдови до зони, яка дозволяє громадянам ЄС користуватися мобільним зв’язком у межах Євросоюзу без додаткових платежів.

Єврокомісія має незабаром запропонувати оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони “роумінг як вдома” з 2026 року.

Також зазначено, що аналогічну пропозицію можуть представити найближчим часом і щодо Молдови.

  • Ще у 2022 році президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
  • У червні 2024-го Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна – ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі “Роумінг як вдома”.



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