Топ-посадовець НАБУ Олександр Скомаров та його родина – батько з паспортом РФ, сестра працювала на Альперіна, а дружина – на Коломойського

Напередодні Національне антикорупційне бюро пройшло перший у своїй історії незалежний зовнішній аудит. Так, орган було визнано «помірно ефективним, із потенціалом у деяких напрямках».

Одним із зауважень аудиторів стали кадри – детективи часто працюють не над пріоритетними справами, не враховують критику і не вчаться на помилках.

«Є надія, що ці висновки призведуть до зміни кадрової політики Бюро», – написав військовослужбовець і член Ради громадського контролю НАБУ Антон Швець.

Як повідомляє “Інфомер”, даний напрямок у НАБУ потребує змін. До прикладу тут можна навести біографію керівника Другого підрозділу детективів Олександра Скомарова, до якої у громадськості вже виникали певні запитання.

Зазначимо: Скомаров відповідає за повне і неупереджене розслідування проваджень, оперативно-розшукову діяльність, розшук і арешт активів фігурантів, та аналітичну роботу.

Тим не менш, такий важливий підрозділ очолює той, чия сестра є підозрюваною у справі «короля контрабанди».

У 2019 році Олександр Скомаров, на той момент вже топ-посадовець НАБУ, потрапив у скандал навколо справи підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна – «хрещеного батька» контрабанди в Україні.

Справу розслідувало НАБУ, а окрім Альперіна в ній фігурувала рідна сестра детектива Аліна Скомарова (Данченко) – колишня директорка адміністрування митних платежів ДФС, ексзаступниця начальника енергетичної митниці.

Слід зазначити, що за версією слідства, Альперін налагодив злочинну схему ухилення від сплати мита і залучив до злочинної групи чиновницю Скомарову. Вона давала вказівки митникам, уточнюючи, яких порушень слід припускатися під час розмитнення товарів, а яких ні.

Через такі «схеми» бюджет України не отримав 63 млн грн.

У листопаді 2019 року жінку затримали і призначили заставу – 2,1 млн грн, Скомаров вирішив поручитися за сестру і звернувся до суду:

«Моїм боргом було те, щоб не допустити або спробувати законним шляхом не допустити процесуальної помилки, і людина, яка не тільки, яка ще є невинуватою в чиненні злочину згідно з усіма нормативно-правовими актами, а ще й не збирається нікуди втікати, не опинилася необґрунтовано в місцях попереднього ув’язнення».

За оцінкою експертів і адвокатів, яких опитали тоді журналісти ТСН, цією заявою він викрив сам себе, адже втрутився у справу, від якої зобовʼязаний був дистанціюватися, щоб уникнути конфлікту інтересів. Справу розслідували його ж підлеглі, а сам детектив міг отримати важливу для захисту сестри інформацію і прямо впливати на слідство.

Врешті решт, заставу вніс Ігор Стефанов – тесть детектива Скомарова.

Що цікаво – походження коштів так і лишилось невідомим. Судячи з офіційного доходу чоловіка, щоб зібрати таку суму йому довелось би працювати 19 років.

Дружина – топ-менеджер Коломойського

Згодом, Скомаров брав участь у конкурсі на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але не пройшов тест на оцінку рівня інтелекту, а згодом «завалив» конкурс на посаду очільника НАБУ на етапі співбесіди.

Комісія цікавилась: чи не має він конфлікту інтересів, адже його дружина Ольга працює у компаніях, щодо бенефіціара яких НАБУ веде розслідування?

Так, до 2023 року Ольга Скомарова працювала асистенткою гендиректора ТРК “Студія 1+1”, а потім – продакт-менеджером компанії “Плюс ТБ”.

В той же час, Скомаров є детективом, який був залучений до розслідування справ, зокрема, щодо “ПриватБанку”.

Також комісію цікавило, як Скомарову вдалося одночасно працювати у НАБУ і пройти майже місячне стажування (295 годин) для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та захистити кандидатську дисертацію?

До того ж члени комісії зауважили, що дані про виконання індивідуального плану стажування складені від імені особи жіночої статі. Скомаров пояснив, що, можливо, брав зразки з шаблону, вставляв, і не помітив помилки та над таймером не сидів.

Нині ж детектив бере участь у ще одному конкурсі – цього разу претендує на посаду керівника Бюро економічної безпеки.

Батько – громадянин Росії

Ба більше – видання “СтопКор” отримало у розпорядження дані, які свідчать про наявність паспорта РФ у батька детектива – Віктора Скомарова. Документ серії 3923, під номером 631482, виданий у 2024 році громадянину РФ Віктору Скомарову та має статус “Действителен”. За даними Єдиного реєстру платників податків, Скомаров перебуває на обліку в Федеральній прикордонній службі РФ.

В українських реєстрах батько Скомарова фігурує як директор Новоайдарської районної насіннєвої інспекції – юридична особа зареєстрована на тимчасово окупованій території Луганської області. Сам Віктор Скомаров, ймовірно, перебуває там же: за даними наших джерел, протягом 2018-2025 років він не перетинав державний кордон України. Нам невідомо, чи підтримують батько і син звʼязок, але вони точно мають спільну нерухомість: у декларації детектива за 2024 рік зазначений житловий будинок у Новоайдарі Луганської області, яким він володіє спільно зі своїми батьками.

Детектив не несе відповідальності за політичні погляди і громадянство батька, але за законом зобовʼязаний був повідомити про цей факт керівництву НАБУ і конкурсній комісії, яка обирає майбутнього керівника БЕБ.

Матір детектива Надія Євтєєва у жовтні 2023 року дісталась вільної території України. Нині жінка зареєстрована у Броварах на Київщині у будинку, який належить Аліні Гамзатовій – приватному нотаріусу, яку позбавили свідоцтва за здійснення незаконних виконавчих приписів про стягнення заборгованості. Що цікаво – у 2021 році Євтєєва оформила придбання квартири за ціною, заниженою на 1,63 млн грн.

Нерухомість, автівки, заощадження:

У декларації за 2024 рік Олександр Скомаров вказав той самий будинок на Луганщині, а також квартиру матері в Києві, якою безкоштовно користується з 2021 року.

Родина орендує два паркомісця, має три автомобілі – Mitsubishi Outlander, Ford Fusion, Infiniti QX60. Детектив, вочевидь, цікавиться криптовалютами – інвестує невеликі суми у популярні Bitcoin, Ethereum та інші. Отримує майже 200 тисяч гривень зарплати на місяць. Дружина отримала 450 тис. доходу від відчуження рухомого майна. Родина зберігає готівкою 19,6 тис. доларів, 4,3 тис. євро, має кілька депозитів: 44,3 тис. грн, 6,4 тис. доларів і 1,2 тис. євро.

Тим не менш, під час конкурсу на посаду директора НАЗК у нього запитали, звідки у дружини взялося 50 тис. доларів заощаджень у 2019 році, коли жінці було 24 роки. Він заявив, що це кошти, які залишилися від продажу земельної ділянки та квартири в столиці: тесть подарував їх його дружині.

Не оминули увагою й доходи матері, яка у грудні 2021 року зареєструвала за 25 тис. доларів придбання квартири по бартеру за інвестиційним договором. В той час її офіційний дохід з 1990 по 2023 рік склав приблизно 2500 доларів. На той час квартира у тому ж районі площею 30-40 кв. м вартувала приблизно 90 тисяч доларів, а двокімнатна — понад 130 тис. доларів. Члени комісії оцінили вартість придбання нерухомості як занижену. Сам Скомаров це фактично підтвердив. За його словами, він “керувався документами при декларуванні”. Попри достойну зарплату і наявність заощаджень, детектив не відмовляється від матеріальної допомоги. У 2023 році він отримав від НАБУ приблизно 4 тис. доларів у звʼязку із народженням другої дитини. Його дружина у 2024 році отримала 21,5 тис. грн соціальних виплат, в тому числі виплат ВПО. Тисячу “зимової підтримки” детектив задонатив ЗСУ. Він не забув написати про це у декларації. До слова, суттєві зміни у майновому стані Скомаров став активно декларувати з 2018 року. Після того, як посів посаду заступника керівника Другого підрозділу детективів НАБУ.